Steno Diabetes Center Copenhagen har ansat Christian Torp-Pedersen, der er på den anerkendte Thomson/Reuter-liste over de én procent mest citerede forskere inden for klinisk medicin i verden.Foto: Novo Nordisk Fonden Steno ansætter fyrtårn inden for sundhedsforskning Steno Diabetes Center Copenhagen har ansat den anerkendte sundhedsforsker og professor Christian Torp-Pedersen i Afdelingen for Klinisk og Translationel Forskning. Jonathan Holdgaard Elsborg 25/08/2025 Den internationalt anerkendte sundhedsforsker og professor Christian Torp-Pedersen rykker fra Nordsjællands Hospital til Steno Diabetes Center Copenhagens Afdeling for Klinisk og Translationel Forskning. Her skal han skal stå i spidsen for den epidemiologiske forskning. Det skriver Steno Diabetes Center Copenhagen i en pressemeddelelse. Christian Torp-Pedersen har en imponerende forskningskarriere, hvor han er medforfatter til over 1.000 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og har blandt de mange meritter også sat varige aftryk til gavn for behandling og forebyggelse af hjertesvigt og...