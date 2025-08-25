Den internationalt anerkendte sundhedsforsker og professor Christian Torp-Pedersen rykker fra Nordsjællands Hospital til Steno Diabetes Center Copenhagens Afdeling for Klinisk og Translationel Forskning. Her skal han skal stå i spidsen for den epidemiologiske forskning. Det skriver Steno Diabetes Center Copenhagen i en pressemeddelelse. Christian Torp-Pedersen har en imponerende forskningskarriere, hvor han er medforfatter til over 1.000 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og har blandt de mange meritter også sat varige aftryk til gavn for behandling og forebyggelse af hjertesvigt og...