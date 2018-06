Som leder af Center for Fælles Beslutningstagning på Vejle Sygehus har professor Karina Dahl Steffensen interesse i at indhente viden om PRO-data på ASCO. Især er hun nysgerrig på, hvordan patientrapporterede data kan integreres i den daglige praksis.

Siden hun i 2014 blev leder af Center for Fælles Beslutningstagning på Vejle Sygehus, har professor Karina Dahl Steffensen haft stor interesse i patientrapporterede data (PRO). Det er således også primært sessioner med dette fokus, hun vil opsøge på årets ASCO.

»Det er særligt interessant for mig at blive klogere på, hvordan viden om PRO kan løftes fra forskning til drift – hvordan får vi PRO integreret i den kliniske praksis og i vores elektroniske systemer. For et er at vise noget i et forsknings-setup, noget andet er at få det til at fungere i det daglige, så det kan komme den enkelte patient til gode,« siger Karina Dahl Steffensen.

Hun ser bl.a. frem til at overvære præsentationen af et randomiseret studie, som har set på PRO-initierede opfølgningsforløb versus standardiseret opfølgning. Studiet er en opfølgning på et studie, som på sidste års ASCO trak stor opmærksomhed ved at vise, at kræftpatienter i opfølgende behandling vandt fem måneders i overlevelse, hvis de løbende rapporterede deres symptomer online.

Immunterapi i søgelyset

Foruden PRO-data har Karina Dahl Steffensen sin opmærksom rettet mod immunterapi til patienter med æggestokkræft. F.eks. bliver der på ASCO præsenteret foreløbige resultater fra et fase 2-studie af en vaccine målrettet patienter med avanceret æggestokkræft, som hun ser frem til at overvære. Ligeledes er Karina Dahl Steffensen spændt på at se resultater fra et andet fase 2-studie, som har undersøgt PD-L1-hæmmeren pembrolizumab (Keytruda) til patienter med tilbagefald af metastaserende æggestokkræft.

»Hidtil har immunterapien ikke revolutioneret behandlingen af æggestokkræft. Det er kun en lille del af gruppen med avanceret sygdom, som har haft gavn af det. Patienterne spørger tit til immunterapi, og derfor er jeg spændt på at se, om jeg kan have godt nyt med hjem til dem i år,« siger Karina Dahl Steffensen.

Karina Dahl Steffensen skal desuden selv præsentere en poster på en session mandag. Studiet omhandler PARP-hæmmere til behandling af patienter med fremskreden æggestokkræft.

Tidlig op og sent i seng

Møder mellem kongres-deltagerne og firmaer skal, ifølge ASCO’s reglement, holdes uden for kongressens officielle åbningstid fra kl. 08.00 om morgenen til kl. 18.00 om aftenen. Det betyder, at Karina Dahl Steffensen får nogle lange dage på kongressen.

»Jeg har flere møder med repræsentanter fra de firmaer, vi samarbejder med om kliniske trials. Så jeg har indstillet mig på, at jeg skal tidligt op om morgenen og sandsynligvis også først er sent hjemme om aftenen, hvis alting skal gå op i en højere enhed,« siger hun.