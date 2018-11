Statsministeren diskuterede sundhedsreform med læger

Sundhedsvæsenets medarbejdere var i dag inviteret på Marienborg for at tale med statsministeren om en kommende sundhedsreform.

Sygehussamarbejdet, herunder Yngre Læger, Overlægeforeningen, Sundhedskartellet, HK og FOA, var i dag inviteret til Marienborg for at diskutere den kommende sundhedsreform med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Invitationen kom efter, at sygehussamarbejdet sendte et brev, hvor de opfordrede statsministeren til at lytte til de sundhedsprofessionelle, inden regeringen præsenterer den nye sundhedsreform. »Det er glædeligt, at […]