Sparerunde: Hovedstadens hospitaler foreslår at nedlægge over 350 fuldtidsstillinger

Mindst 350 fuldtidsstillinger skal nedlægges på Region Hovedstadens hospitaler de kommende år – i hvert fald hvis regionsrådet ender med at godkende hospitalernes egne forslag til, hvordan de kan spare sammenlagt 198 mio. kr. af budgettet fra 2019-2022.

Det falder ikke i god jord hos professor og regionsrådsmedlem Jacob Rosenberg (LA).

»Jeg kan ikke lide, at der er lagt op til en betydelig reduktion i antallet af stillinger, heraf et stort antal klinikere. Det vil betyde en forringelse af de kliniske funktioner, hvilket jeg selvfølgelig er stor modstander af,« siger Jacob Rosenberg.

Han synes i forvejen, at hospitalerne har urimeligt lidt kliniknært personale.

»Jeg har bedt administrationen om at komme med et alternativt budgetbesparelses-katalog, hvor det kun handler om de ikke-kliniknære funktioner, som f.eks. administrative besparelser eller såkaldt ikke-klinisk personale, som går rundt med mapper under armen og ikke har noget med patienter at gøre,« siger han.

Dyr sygehusmedicin

Ifølge Region Hovedstadens egen pressemeddelelse er stigende udgifter til dyr sygehusmedicin den væsentligste årsag til, at hospitalerne må spænde livremmen ind.

»Flere udgifter til ny dyr kræftmedicin er med til at lægge hospitalerne ned. Det er svært at lave om på uden at lave bedre og billigere nationale prisaftaler. Det kan Region Hovedstaden ikke gøre for, det er svært at kritisere,« siger Jacob Rosenberg.

Han lægger dog ikke fingre imellem, når han ser på, hvad regionen bruger af midler på at drifte sit nye IT-system, Sundhedsplatformen.

»Udgifter til drift af Sundhedsplatformen løber op i flere hundrede mio. kr. om året. De penge går fra regionens centrale IT-afdeling CIMTs budget, som er en del af sundhedsbudgettet. Så hvis ikke man havde de enorme udgifter til Sundhedsplatformen, var det ikke nødvendigt at spare 198 mio. kr. Så ville man være home safe,« siger Jacob Rosenberg.

Reduktion ved naturlig afgang

Årets spareplan udfordrer driften, men prioriterer nye og bedre rammer, mener Rigshospitaletshospitalsdirektør Per Christiansen. I hospitalets medarbejdermagasin, Idenrigs, siger han, at han forventer, at afskedigelser især kan ske ved naturlig afgang og interne rokader.

»På nogle afsnit vil der blive færre ansatte. I budgetforslaget er lagt op til at cirka 204 årsværk nedlægges, samtidig tilføres 135-140 nye årsværk. Ud af de 65-70 årsværk, der nedlægges, forventer jeg, at langt de fleste reduktioner klares ved naturlig afgang.,« siger han og uddyber:

»Derudover forsøger vi flere steder at optimere arbejdstilrettelæggelsen.«

Bekymring for arbejdsmiljø

Flere hospitalers MED-udvalg (VMU) er ifølge deres høringssvar til sparekataloget også bange for konsekvenserne.

»VMU udtrykker stor bekymring for, at spareforslagene medfører negative konsekvenser for det nuværende serviceniveau for hospitalets patienter. Samtidig er VMU stærkt bekymret for spareforslagenes mulige negative påvirkning af arbejdsmiljøet for hospitalets ansatte, grundet risikoen for øget arbejdspres for den enkelte som følge af medarbejderreduktionen,« skriver Virksomheds MED-udvalget (VMU) på Amager og Hvidovre Hospital.

Region Hovedstaden maner til besindighed.

»Forslagene er udover kroner og øre også opgjort i antal årsværk. Det betyder ikke, at det ender med dette antal afskedigelser. Erfaringerne fra tidligere år viser, at det endelige antal afskedigelser bliver langt mindre. Dels spares ubesatte stillinger væk. Og så slår regionen samlet set 5000 stillinger op om året. Det betyder, at der er gode muligheder for omplacering,« skriver Region Hovedstaden i sin pressemeddelelse.