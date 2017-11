EU's udkantslande, som Danmark, har alene på grund af sin geografiske placering ringere odds for at vinde værtsskaber for europæiske agenturer som EMA, vurderer professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard.

Søgaard: Et centerland løb endnu engang af med et agentur

EU’s centerlande står på grund af deres geografiske placering særligt gunstigt i kampen om agenturer. Set i det lys er det ikke så underligt, at Amsterdam løb af med værtskabet for det europæiske lægemiddelagentur EMA ved gårsdagens afstemning i Bruxelles.

Det vurderer Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

»Den store afstand er noget af det, der er udkantslandenes problem. Alene det gør det sværere for f.eks. Dublin, Helsingfors og København at vinde værtsskabet,« siger Jes Søgaard.

Konsekvensen er, at agenturerne typisk cykler rundt mellem centrale byer som Bruxelles, Paris og Amsterdam.

Jes Søgaard tvivler på, at flytningen af EMA fra London til Amsterdam vil komme til at styrke agenturets bånd til Danmark.

»Holland orienterer sig normalt mod Belgien, Luxembourg, Østrig, Frankrig og Tyskland – ikke mod Danmark, som har en anden institutionel struktur,« pointerer Jes Søgaard og uddyber, at Holland har et ikke-kommercielt privat sundhedsvæsen, der er meget forsikringsorienteret, og hvor hospitalerne er privatejede af non-profit-organisationer.

»Jeg er ærgerlig over, at vi ikke fik værtsskabet, fordi det kunne have været fantastisk at få det agentur til Danmark. Det ulmer af udviklingsmuligheder set i lyset af, at lægemiddelindustrien bliver større og større,« siger Jes Søgaard.

»Danmark kom med et godt bud på værtsskabet. Vi er kendt for i Danmark at være i stand til at levere varen med en effektiv infrastruktur, men det har ikke været nok. Det er lidt øv, at værtskabet er gået til et centerland, men sådan har det været historisk set,« siger han.

Fordel med fælles nordisk bud

Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, vurderer, at de nordiske lande måske kunne have øget sin chance, hvis de var gået sammen om et fælles nordisk bud.

»Det har hele tiden været lidt dødfødt, når man ikke kunne få et nordisk bud. Et fælles bud havde gjort det lettere at få overtalt de andre EU-lande til at bakke op om det,« siger Jakob Kjellberg.

Marlene Wind, der som professor leder Centre for European Politics, tror ikke, at det kommer til at gavne Danmark at have vundet ‘bronzemedaljen’ i kampen om værtskabet.

»Jeg ved ikke, hvad det skulle betyde. Vi fik det ikke – og kom end ikke i sidste runde – og mere er der, som jeg ser det, ikke at sige om den sag. Vi har tydeligvis ikke været gode nok til at få andre lande til at stemme på os,« skriver Marlene Wind i en mail til Dagens Medicin.