Socialdemokratiet skifter holdning til tolkegebyr

Når regeringen om kort tid fremsætter lovforslag om, at personer, der har været i Danmark i mere end tre år, selv skal betale for tolkning i sundhedsvæsenet, vil Flemming Møller Mortensen og resten af Socialdemokratiet stemme for. Det skriver Altinget.

I januar 2017 betegnede socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, forslaget om tolkegebyr som dybt betænkeligt og sagde til Altinget, at det ville være »et skråplan« at gøre op med den lige adgang til sundhedsvæsenet med henvisning til sproget.

Nu mener Flemming Møller Mortensen, at der skal skabes incitament for at lære det danske sprog, når man kommer til Danmark.

»Det er uholdbart, at man kommer til Danmark og bor her i mange år uden at tilegne sig det danske sprog. Det har simpelthen så mange negative konsekvenser i forhold til at blive en del af det danske samfund,« siger han til Altinget.

Den socialdemokratiske kovending bliver mødt af kritik fra partifællen Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Region Hovedstaden.

»Jeg synes, at det er ærgerligt, at man ændrer holdning, for det var en socialdemokratisk regering, der var med til at fjerne tolkegebyret i 2011, netop fordi det er så administrativt tungt. Medarbejderne i vores regioner skal ikke bruge tid på at diskutere med en psykisk syg, hvorvidt vedkommende skal betale for tolkegebyr eller ej. De skal bruge deres tid på at behandle,« siger hun til Ritzau.

Regeringens forslag om tolkegebyr er blevet mødt med kritik fra Danske Patienter, Danske Regioner, Dansk sygeplejeråd og Lægeforeningen, der alle mener, at forslaget vil føre til mere ulighed i sundhedsvæsenet.

»Vi frygter, at et gebyr vil få nogle af de svageste udenlandske patienter, som ofte er dårligt uddannede og med få midler, til ikke søge hjælp i sundhedsvæsenet. Det kan få alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden, og derfor vil vi opfordre til at genoverveje dette forslag,« har Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, tidligere udtalt.

I 2011 indførte VK-regeringenet lignende tolkegebyr, som indebar, at udlændinge, der havde boet over 7 år i Danmark, skulle betale et gebyr på 150 kr., hvis de ville have tolk med til konsultationer. Ordningen blev dog afskaffet inden for få måneder, da den medførte en stor mængde bureaukrati på hospitalerne.