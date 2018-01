​​​Børn med en umoden bakteriesammensætning i tarmen ved 1-års alderen har øget risiko for astma, når de når 5-års alderen. Det viser et studie fra Dansk BørneAstma Center på Herlev og Gentofte Hospital, skriver hospitalet i en pressemeddelse.

Det er professor Hans Bisgaard fra Dansk BørneAstma Center, som har stået i spidsen for forskerteamet. Forskere har undersøgt sammenhængen mellem bakteriesammensætningen i tarmen, som udvikles inden for de første leveår, og den efterfølgende risiko for astma blandt 690 danske børn.

Børnene blev fulgt tæt fra fødslen og forskerne analyserede løbende afføringsprøver, som blev indsamlet før børnene fik diagnosticeret astma.

Studiet har store perspektiver i forhold til at finde nye veje til forebyggelse af astma, står der i pressemeddelelsen. Ved tilførsel af probiotisk kosttilskud til børn i risikogruppen i det første leveår kan man forestille sig, at det vil være muligt at hjælpe modningsprocessen af barnets tarmflora på vej og på den måde beskytte barnet mod astma.

