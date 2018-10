Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mødtes for tre år siden med tobaksindustrien, og det får nu kritik fra sundhedseksperter. Mødet er nemlig brud på Verdenssundhedsorganisationen WHO’s rammekonvention for tobaksforebyggelse, lyder kritikken. Det skriver DR Nyheder. Professor i tobaksforebyggelse ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse under Københavns Universitet Charlotta Pisinger mener ikke, at denne form for […]