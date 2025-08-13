Almen praksis Morten Krause Nielsen har drevet lægeklinikker i både Sæby og Sindal.Foto: Line Bloch Klostergaard Skandaleombrust læge får frataget alle sine patienter Den praktiserende læge Morten Krause Nielsen passer efter sigende ikke sine patienter på sin klinik i Sæby, og derfor har regionen nu besluttet at fratage ham alle patienter. Mads Nielsen 13/08/2025 Mads NielsenClose:KontaktE-mail: mads.nielsen@bonnierhealthcare.dkBiografiFlere artikler af Mads Nielsen Lige som man troede, det næsten ikke kunne blive værre, fortsætter Morten Krause Nielsens deroute. Den nordjyske læges klinik i Sæby har været lukket i to måneder efter skærpet krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men da han fortsat ikke behandliner sine patienter, har Region Nordjylland taget konsekvensen og valgt at fratage ham alle sine patienter. Det skriver TV2 Nord. »Vi er nødt til at gribe ind og tage hans patienter fra ham. Han passer ikke sine patienter, og det er... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os