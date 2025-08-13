Lige som man troede, det næsten ikke kunne blive værre, fortsætter Morten Krause Nielsens deroute. Den nordjyske læges klinik i Sæby har været lukket i to måneder efter skærpet krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men da han fortsat ikke behandliner sine patienter, har Region Nordjylland taget konsekvensen og valgt at fratage ham alle sine patienter. Det skriver TV2 Nord. »Vi er nødt til at gribe ind og tage hans patienter fra ham. Han passer ikke sine patienter, og det er...