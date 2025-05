Der er få jobs, som er så værdiskabende og meningsfulde som et job i sundhedsvæsenet.

Hver eneste dag bliver der gjort en forskel i patienters og familiers liv. Alle medarbejders bidrag er nødvendige for at sætte patienterne først, være der for patienterne og de pårørende rettidigt og skabe forløb af høj klinisk kvalitet.

Men det er sjældent, at det er billederne af de administrative medarbejdere bag deres skriveborde, som toner frem. Administratorernes rolle virker ikke umiddelbart så klar i forhold til værdiskabelsen og meningsfuldheden: Men intet kunne være mere forkert.

For vores administrative kolleger spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet. Herunder blot få (oversete) eksempler på, hvor klinikerne hver dag får hjælp til understøttelse af deres kliniske arbejde, der bliver omsat til arbejdet helt tæt på patienterne: Kontinuerlige og real time datasæt til planlægningen af patientens forløb og patientrettigheder, så alle ressourcer anvendes til gavn for flest mulige patienter.

Månedsrapporter med økonomioverblik og aktivitetsdata som muliggør, at afdelingsledelserne hele tiden kan disponere på et oplyst grundlag. Kvalitetsdata og rapporter til at understøtte kontinuerlige forbedringer og fokus på den lærende organisation i klinisk udvikling.

Derudover er der deres utrættelige arbejde omkring sekretariatsbetjening af de styregrupper og arbejdsgrupper, der nedsættes i forbindelse med udviklingen af vores sygehusvæsen med nye akutplaner, fødeplaner, psykiatriplaner, robusthedskommisionsplaner, deregulering af specialeplaner og sidst men ikke mindst den nye sundhedsreform.

Det betyder, at den måde det ser ud til, at opgaverne skal løses på fremover, også kræver kompetente og dygtige administratorer, som skal hjælpe os klinikere med at komme i mål.

Uden disse risikerer vi, at klinikerne selv skal tage sig af bureaukratiet og administrationen, og reducere deres kliniske tid for at håndtere disse opgaver. Opgaver som de samtidig er mindre trænet i, og hvor der hurtigere ville skabes mere værdi for patienterne ved tværfaglig synergi mellem kliniker og administratorer.

Alle i sundhedsvæsenet anerkender, at vi ikke uden omtanke skal ansætte administrative medarbejdere. Der skal være fokus på at skabe værdi for patienterne i alt, hvad der bruges ressourcer på.

Reformen indeholder nationale strategier på forskellige områder, som skal implementeres. Dette kræver mere end blot sundhedsfaglige kompetencer; det forudsætter dygtige administratorer, der kan støtte os og kollegerne, der møder patienterne i klinikken.

Vi står i en situation, hvor vi på den ene side skal nedbringe bureaukratiet for mange milliarder, og på den anden side skal udvikle, transformere og evaluere en omfattende reform af sundhedsområdet.

For at lykkes med reformen er det nødvendigt, at vi taler samme sprog. Sat på spidsen skal vi have nogen i sundhedsvæsenet, der kan forstå og svare i det sprog, vi bliver mødt med, når der strømmer informationer ud fra Slotsholmen og fra styrelserne.

Uden dygtige fagfolk på bureaukratkontorerne risikerer vi, at skulle lukke tre operationslejer, når der en sen torsdag kommer 800 sider lovstof i høring med svarfrist ugen efter, fordi klinikerne skal løse opgaven.

Vi skal turde ansætte de rigtige fagfolk til at løse administrative opgaver, så klinikerne kan bruge deres kompetencer på det, de er bedst til: udredning, behandling, forskning og uddannelse til gavn for patienterne.