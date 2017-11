Senderovitz: Hollænderne vil fortsat give Danmark behørig plads i EMA

Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz afviser sundhedsøkonom Jes Søgaards udsagn om, at Holland i sit værtskab for EMA kun vil få øjne for det centrale Europa. Danmark vil fortsat få masser af indflydelse, forsikrer han – ikke mindst i arbejdet med Brexit.

En helt forfejlet analyse. Sådan betegner Lægemiddelstyrelsens direktør den udmelding, som professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard fremsatte tidligere tirsdag om, at Holland har en tradition for at orientere sig mod sine nærmeste lande frem for lande som Danmark i ‘udkants-EU’.

»Det er en helt forfejlet analyse, da det jo ikke er Holland, der driver EMA, men EMA, der driver EMA. Danmark er meget tæt på EMA og er i de sidste to år kommet endnu tættere på. Så det er kun én, der ikke kender systemet, der kan sige sådan,« siger Thomas Senderovitz og fortsætter:

»I de europæiske samarbejder, hvori jeg deltager, er hollænderne meget europæiske. Jeg har kun ros tilovers for Hollands udsyn og ønske om samarbejde på tværs. Det er i øvrigt heller ikke nationalstaten, der afgør, hvordan EMA orienterer sig – det er altså EMA og dens bestyrelse, hvor både Holland og Danmark har en plads.«

Tæt EMA-samarbejde fortsætter

Selv om Danmark ikke fik værtskabet, vil den danske lægemiddelstyrelse fortsætte sit tætte samarbejde med EMA – og samarbejdet vil på mange områder også blive udbygget, forsikrer Thomas Senderovitz. Det vil bl.a. komme til udtryk i forbindelse med, at England træder ud af EU-samarbejdet.

»Det bliver en stor opgave at få styr på Brexit. Det, vi planlægger, er at løfte arven efter England, hvor den engelske humane lægemiddelstyrelse HMA og den engelske veterinær lægemiddelstyrelse VMD skal træde ud af EU-samarbejdet. Ikke alle lande kan bidrage lige meget til den proces, men Danmark er et af de lande, der kan. Det er et kæmpe arbejde at få det sat på skinner – at få opbygget de samme kvalifikationer og styrelser, som de to styrelser har haft. Så det er den ene store opgave, der foreligger,« siger Thomas Senderovitz, der kommer med nogle konkrete eksempler på, hvordan han vil håndtere den opgave.

»For det første er jeg medlem af en lille gruppe under EMA, der laver reglerne for, hvordan man skal omfordele ressourcerne efter den engelske lægemiddelstyrelse og deres portefølje. Den gruppe favner fire nationalstyrelser, hvoraf Danmark er den ene,« siger han og uddyber, at hans styrelse tilsvarende også har repræsentanter siddende i en decentral gruppe under HMA.

»Vær stolt at bronze«

Endelig er han selv medlem af HMA’s management-gruppe, helt oppe i den lille kreds, der koordinerer samarbejdet mellem EMA og nationalstaterne.

»Det andet konkrete, vi gør, er at øge vores bemanding ganske betragteligt, så vi arbejder på at få flere rapporteurskaber både gennem det centrale og det decentrale og kommer også til at byde ind på at få den del af den engelske portefølje, der skal omfordeles,« siger Thomas Senderovitz, hvorefter han nævner, at han også er medlem af den europæiske IT-bestyrelse, der laver strategien for, hvilke IT-systemer der fremover skal bruges til at understøtte de kliniske forsøg.

»De nationale systemer skal så vidt muligt erstattes af nogle fælles, så EMA ikke skal være afhængig af en række lokale systemer,« siger Thomas Senderovitz.

At Danmark fik bronzemedaljen i kampen om værtsskabet mener han, der er god grund til at være stolt af.

»Jeg er ikke enig i dem, der siger, at vi har tabt, selv om det godt kan føles sådan dagen derpå. Danmark har hverken så meget sol eller vin som i Milano, men det, at vi er med i top tre, viser, at vi er anerkendt for det, vi kan. Jeg synes, det er utroligt flot, at lille Danmark var med i opløbet ud af så mange kandidaturer,« siger han.