Seksårsfristen er det forkerte værktøj til det rigtige formål

Vi har nu i nogle år haft 4-5-6-årsfrister, som ikke har løst problemerne med mangel på speciallæger. Man behøver kun at kigge ud over landet for at konstatere, at dette værktøj har spillet fallit. Lad os derfor tænke nyt.