Københavns Kommune og Steno Diabetes Center Copenhagen har indgået en aftale om et direkte samarbejde mellem kommune og hospital, der skal styrke det nære sundhedsvæsen og integrere viden om diabetes på tværs af faglighed og sektorer. Det skriver Steno Diabetes Center på sin hjemmeside. Konkret indebærer aftalen bl.a. en indsats for at forebygge diabetes hos […]