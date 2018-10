Saltvandsfyldt ballon ved hjertekirurgi mindsker risiko for blodpropper i hjernen

Aalborg Universitetshospital er det første i Danmark til at indføre en teknik, som kan reducere risikoen for blodpropper i hjernen i forbindelse med hjerteoperationer.

Aalborg Universitetshospital har i samarbejde med hollandske læger som det første i Danmark indført en ny teknik i forbindelse med hjertekirurgiske indgreb, kaldet »Vascular TEE view«, der reducerer risikoen for blodpropper i hjernen. En ultralydsundersøgelse af hjertet gennem spiserøret, transesophageal ekkokardiografi eller TEE, er standardprocedure inden en hjerteoperation, for at give lægerne sikkerhed for, at […]