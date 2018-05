Rudkjøbing om selvmordsmanual: Den helt forkerte vej at gå

Aktivist-lægen Svend Lings, der har lagt en udførlig selvmordsmanual på nettet i et forsøg på at presse politikerne til at lovliggøre aktiv dødshjælp, går den helt forkerte vej, mener Lægeforeningen. »Folk, der ønsker at dø, skal have hjælp til at få det bedre,« siger formand Andreas Rudkjøbing.