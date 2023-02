Der kan nu komme en ekstra praktiserende læge i Rudersdal Kommune. Det sker, efter at Region Hovedstaden har besluttet, at der skal slås en ny kapacitet op for at imødegå lægemangel. Hvert år sammenholder regionen data, som eksempelvis viser, hvor mange patienter de enkelte praktiserende læger har og befolkningstilvæksten i kommunerne. På den måde forsøger regionen at forudsige det fremtidige behov for læger. Det er på baggrund af den vurdering, at Region Hovedstaden har slået en ny lægekapacitet op i...