Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

EASD-kongressen, der i år løber af stablen i Berlin, er et absolut highlight i den europæiske diabeteskalender. Det siger Peter Rossing, der er professor og leder af Steno Diabetes Center Copenhagens enhed for komplikationsforskning. »EASD er højdepunktet på den europæiske diabetesarena,« siger Peter Rossing. »Det er en fantastisk mulighed for at møde en masse mennesker […]