Den stærkt kritiske læge Kristian Rørbæk Madsen tager godt imod sundhedsministerens melding om, at sundhedsloven skal ændres oven på Svendborg-sagen. Han advarer dog Christiansborg-politikerne mod at lægge hele ansvaret hos regioner og sygehusledelser.

»Det er godt nyt.«

Sådan siger den oprørske overlæge Kristian Rørbæk Madsen, der har spillet en central rolle i den seneste tids lægelige revolte, om sundhedsminister Ellen Trane Nørbys (V) besked om, at hun vil ændre sundhedsloven ovenpå Svendborg-sagen.

»Det er et skridt i den rigtige retning, og det kan jeg kun hilse velkommen,« siger Kristian Rørbæk Madsen, der dog også har visse forbehold.

Meldingen fra regeringen kommer som sagt ovenpå Svendborg-sagen, hvor en læge måtte forbi tre forskellige retsinstanser, før hun blev frikendt i Højesteret i en sag, som mange ser som systemisk svigt snarere end et individuelt svigt.

Regeringen ønsker på den baggrund at ændre loven, så det tydeliggøres, hvornår organisationen har ansvaret, og hvornår den enkelte læge har ansvaret.

Læger vil gerne tage ansvar, men…

»Vi læger vil gerne tage ansvar – også under personligt strafansvar. Men rammerne skal være i orden, så den enkelte læge ikke straffes for systemiske svigt,« siger Kristian Rørbæk Madsen.

Der er, ifølge Ugeskrift for Læger, ikke tale om, at ansvar skal flyttes fra læger til system, men blot tale om en præcisering, så det er klart og tydeligt, hvor ansvaret ligger.

Alligevel er det godt nyt, fastholder Kristian Rørbæk Madsen.

»Ude i den kliniske virkelighed er der rigtigt meget brug for, at det administrative og politiske lag tager deres ansvar på sig. Så, hvis det er det, der er tale om, så er det rigtig godt,« siger Kristian Rørbæk Madsen, der dog tilføjer, at det er svært at fælde endelig dom, før der kommer flere detaljer frem om de lovændringer, regeringen vil lave.

Samtidig advarer han mod blot at lægge alt ansvar for det, der foregår i sundhedsvæsenet, hos lægerne, sygehusene og regionerne.

»I sidste ende er det på Christiansborg, man sætter rammerne. Det er der, man etablerer nogle forventninger hos befolkningen uden at afsætte tilstrækkelige midler til, at vi kan opfylde dem på en god måde,« siger Kristian Rørbæk Madsen.

»Der kan jeg godt være lidt urolig for, om man blot fordeler ansvaret mellem læger, sygehusledelser og regioner, men glemmer det bagvedliggende politiske ansvar, som regeringen og Folketinget har,« fortsætter overlægen, der har ført an i en del af lægeoprøret mod myndigheder og politikere.

Rudkjøbing: Regionerne må i arbejdstøjet

Samtidig tager Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, der i disse dage er på genvalg ved foreningens årlige repræsentantskabsmøde, Lægedage, positivt imod regeringens planer.

»Regionerne har været forbavsende tavse i debatten om Svendborg-sagen og tilsynet. Nu må regionernes øverste ledelser trække i arbejdstøjet og tage deres del af ansvaret for patientsikkerheden. Det er vigtigt, at der på alle afdelinger er klare aftaler for, hvordan man håndterer fejl, tager hånd om de mennesker, som er involveret og følger op, så fejlene ikke gentager sig,« siger Andreas Rudkjøbing i en pressemeddelelse.

»Det er ledelsens ansvar, at læger og vores gode kollegaer fra andre faggrupper har en reel mulighed for at udføre deres arbejde sikkert og effektivt. Her kan vi lade os inspirere af den model, som man har i Norge, hvor ledelser kan pådrage sig strafansvar, hvis det ikke sker,« fortsætter Andreas Rudkjøbing.