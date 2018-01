To påbud fra Arbejdstilsynet har fået Rigshospitalets ledelse til at indskærpe rygeforbuddet for medarbejdere. Flere overtrædelser kan i værste fald kan ende i en afskedigelsessag.

Det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden, hverken på hospitalets område eller udenfor. Sådan lyder Rigshospitalets rygeregler for medarbejdere. Men disse regler bliver ikke overholdt, og det har medført, at Arbejdstilsynet har givet hospitalet to påbud. Det skriver Rigshospitalets medarbejdermagasin ‘Indenrigs’. »Rygegener er et reelt problem for både medarbejdere og patienter, og vi kan […]