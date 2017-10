Rigshospitalet får ikke ekstra penge til håndtering af venteliste

Region Hovedstaden har afvist at sende flere penge til Rigshospitalet for at løse problemet med de lange ventetider på karkirurgisk afdeling. Hospitalet må selv løse problemerne, siger regionen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Rigshospitalet må selv løse problemet med ventetider, der er så lange, at patienter dør, mens de venter på det første møde med en læge på hospitalets karkirurgiske afdeling. Det skriver Politiken. Ledelsen i Region Hovedstaden har således for tredje gang i år afvist en anmodning fra Rigshospitalet om at sende flere penge for at rette på […]