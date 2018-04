Er hele denne skriftliggørelse af vores patientkontakter og alle selvfølgelighederne til gavn for patientsikkerheden? For mig er svaret klart.

Lægestandens kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed har resulteret i et udspil fra sundhedsministeren, som bl.a. indebærer en revision af journalbekendtgørelsen. Tak for det!

Det er der i høj grad brug for. De sidste år har journaler udviklet sig til uoverskuelige frasefyldte skrifter, hvor det er svært og tidskrævende at finde de væsentlige budskaber.

I almen praksis har vi bestræbt os på at lave korte problemorienterede notater for at bevare journalen overskuelig og for ikke at bruge mere tid end nødvendigt på journalføring. Tid, der kun kan tages fra tiden, hvor vi er i kontakt med patienterne. Nu har flere kolleger efter besøg af det såkaldte risikobaserede patientsikkerhedstilsyn fået påtaler for utilstrækkelig journalføring om bl.a. information og samtykke til diverse undersøgelser og behandlinger.

Jeg har netop læst skrivelsen: Gode råd om informeret samtykke og journalføring heraf fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Heraf fremgår det bl.a., at jeg fremover, når jeg fjerner en lille hudtumor i lokalbedøvelse, skal journalføre, at jeg har informeret patienten om, at der kan komme en lille blødning, at der kan opstå betændelse i såret og at det kan gøre lidt ondt, når lokalbedøvelsens effekt aftager, og at patienten trods dette accepterer mit indgreb.

For mig giver det det ikke mening. Jeg har tidligere altid informeret mundtlig om dette før og under udførelsen, og jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor en læge behandler en patient mod dennes accept bortset fra de psykisk svært syge uden sygdomsforståelse.

Umiddelbart mener jeg, at der, hvor man handler anderledes end det selvfølgelige, f.eks. afstår fra kolesterolsænkende behandling til en diabetiker, der på grund af bivirkninger eller frygt for samme ikke ønsker det, skal det noteres af hensyn til den næste kollega, der involveres i behandlingen. Men et notat om, at patienten er informeret om bivirkninger og risici og trods dette acceptere behandlingen, er efter min mening overflødigt at skrive ned.

Hvis dette fortsat bliver et krav, kan jeg for at spare tid, som andre kolleger benytte fraser om identifikation, info, samtykke, accept mm. Men er hele denne skriftliggørelse af vores patientkontakter og alle selvfølgelighederne til gavn for patientsikkerheden?

For mig er svaret klart. Nej, det er ikke til gavn for patientsikkerheden eller den reelle kvalitet for patienten, som må være vores fremmeste formål.

Desværre smitter formuleringerne i journalerne også af på den kommunikation, som læger på sygehuse og i praksis har med hinanden. De alenlange formuleringer med formalistiske opremsninger kan desværre også ofte genfindes her i epikriser og lægebreve, og det gør vores samarbejde om patienten mere besværligt, end det behøver at være.

Når journalbekendtgørelsen nu skal revideres, er det mit håb, at dygtige jurister i ministeriet efter hjælp fra nedsatte arbejdsgrupper af sundhedsprofessionelle, der dagligt arbejder med journaler, vil nå et resultat, som giver mening i den kliniske hverdag. Vi skal væk fra, at alt – stort og småt – skal skrives ned. Det gør det vanskeligere at få overblik i journalerne, og det tager kostbar tid fra patienterne.