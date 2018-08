Regionspolitiker: Tomme pladser i psykiatrien er »dybt frustrerende og spild af skattekroner«

De særlige pladser i psykiatrien står ofte tomme. Formand for Midtjyllands Psykiatri- og Socialudvalg kritiserer alt for stramme visitationskrav, og at der er ikke mulighed for at bruge pladserne til at aflaste de overbelagte psykiatriske afdelinger.