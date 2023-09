Formandskabet i Region Sjælland har i dag orienteret Forretningsudvalget om, at regionsdirektør Annemarie Schou Zacho-Broe i dag er fritaget for tjeneste. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse. Annemarie Schou Zacho-Broe har kun siddet på posten, som regionsdirektør siden 17. april i år. Region Sjælland skriver, at man af respekt for personaleprocessen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til sagen. Tilbage i maj var Dagens Medicin på besøg hos Annemarie Schou Zacho-Broe, kort efter at hun var tiltrådt. Det...