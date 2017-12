Indberetninger til Sundhedsstyrelsen peger på, at regionerne generelt mangler kapacitet til at operere kritisk syge patienter med kræft i bugspytkirtlen.

12 af 17 kræftpatienter, der i oktober måned i år valgte at vente længere på en tid til udredning eller behandling på deres primære sygehus, var patienter med bugspytkirtelkræft på Rigshospitalet. Det fremgår af en oversigt over supplerende indberetninger til maksimale ventetider til udredning og behandling af kræftsygdomme, som Sundhedsstyrelsen netop har udsendt.

De supplerende indberetninger er afgrænset til to udvalgte tidskritiske sygdomme: kræft i bugspytkirtlen og lungekræft.

Selv om patienterne fik tilbudt en tid på et andet sygehus inden for de maksimale ventetider valgte tre patienter med bugspytkirtelkræft fra Region Syddanmark og 12 bugspytkirtelkræftpatienter fra Region Hovedstaden at vente på operation på deres primære sygehus. Derudover valgte to lungekræftpatienter fra Region Nordjylland at afvente enten udredning for mulig kræft eller operation, frem for at blive henvist til et andet hospital.

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Janet Samuel kalder det i en pressemeddelelse bekymrende, at så mange patienter med en meget tidskritisk kræftform som kræft i bygspytkirtlen har valgt at vente så længe.

»De supplerende indberetninger for oktober 2017 kan tyde på, at Rigshospitalet har en særlig udfordring med at sikre den nødvendige kapacitet til at operere patienter med kræft i bugspytkirtlen. Det finder vi bekymrende, særligt i betragtning af, at der her er tale om patienter, der har valgt at vente helt op til 16 dage ud over den maksimale ventetid,« siger Janet Samuel.

Hovedstaden udvider kapaciteten

I 2015 fik 191 patienter kirurgisk behandling for kræft i bugspytkirtlen, hvilket svarer til ca. 16 patienter pr. måned på landsplan. Sundhedsstyrelsen vurderer, at mindst halvdelen af disse ‘må forventes primært at blive tilbudt operation på Rigshospitalet’. Derfor finder Sundhedsstyrelsen det bekymrende, at 12 patienter på én måned har valgt at vente længere på behandlingstilbud på Rigshospitalet.

Men den begrænsede kapacitet er ikke kun et problem på Rigshospitalet. Regionerne har oplyst over for Sundhedsstyrelsen, at der er tale om vedvarende landsdækkende problemer med kapaciteten, fremgår det af et notat fra Sundhedsstyrelsen.

På et møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet i sidste uge drøftede Sundhedsstyrelsen med regionerne, hvordan de hurtigst muligt kan sikre, at ventetiderne til operation for kræft i bugspytkirtlen bliver forbedret både regionalt og nationalt.

Region Hovedstaden har til Sundhedsstyrelsen oplyst, at de for at afhjælpe problemerne har udvidet kapaciteten med et ekstra operationsleje. Derudover forventer regionen at gennemføre flere operationer i november og december, og fra januar 2018 udvide med yderligere operationskapacitet.

Bedre rådgivning til patienterne

På Task Force-mødet blev det også drøftet, hvordan regionerne kan styrke den individuelle rådgivning og hjælp til patienter med tidskritiske sygdomme. Det skal hjælpe patienterne til at kunne gennemføre et behandlingsforløb, herunder operation, på andre sygehuse i landet.

»Vi har drøftet i Task Force, hvordan regionerne hurtigst muligt kan få nedbragt ventetiden særligt for operation af kræft i bugspytkirtlen. Regionerne arbejder lige nu på at nedsætte et nationalt netværk på området, der skal styrke og sikre samarbejdet på tværs af landet, og på at udvide kapaciteten på området. Men det er samtidig vigtigt, at sygehusene har ekstra fokus på at rådgive og støtte patienterne i deres valg og eventuelle fravalg, uanset om de vælger at blive behandlet på et andet sygehus, eller på det sygehus de er udredt på,« siger Janet Samuel i pressemeddelelsen fra Sundhedsstyrelsen.

Årsagen til, at tallene kommer frem nu, er, at sundhedsministeren i august bad regionerne indberette, hvor mange patienter der har valgt at vente længere på det primære sygehus end de tidsfrister, som er angivet i reglerne om maksimale ventetider, på trods af at de har fået tilbud om udredning eller behandling på andet sygehus inden for fristerne. Hvis patienten selv vælger at afvente behandling på det primære sygehus, er loven overholdt.