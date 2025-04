Til trods for markante stigninger i udgifterne på sundhedsområdet, holder regionerne sig inden for den økonomiske ramme. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Regionernes regnskabstal for 2024 er blevet offentliggjort på Danmarks Statistik, og tallene viser, at regionerne samlet set har haft udgifter til sundhed på 138.860 mia. kr., hvor den aftalte økonomiske ramme for sundhed var 138.950 mia. kr. Dermed er regionernes regnskaber én promille under den aftalte ramme. Regionerne er lykkes med at indfri alle målsætninger i...