Sundhedsministerens tilbud om at vende tilbage til den oprindelige tidsplan for overgangen til LPR3 bliver afvist af Danske Regioner.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Danske Regioner takker nej til et tilbud fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som i går åbnede mulighed for, at regionerne kunne vende tilbage til den originale tidsplan for overgangen til det nye Landspatientregister, LPR3. Det fremgår af et svar, som Danske Regioner har sendt til sundhedsministeren. »Jeg kan bekræfte, at Danske Regioner fortsat bakker op […]