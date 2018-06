I samarbejde med rekrutteringsfirmaet Konzenta forsøger Region Nordjylland i øjeblikket at rekruttere en svensk læge til regionsklinikken i Sindal. Ordlyden i jobopslaget får PLO til at betegne fremstødet som »endnu et opgør med familielægen«.

For lidt over en måned siden slog Region Nordjylland dørene op til regionsklinikken i Sindal, som er beliggende mellem Hjørring og Frederikshavn. Klinikken er en del af det seksårige projekt ’Nye Veje’, som har til formål at afprøve nye former for drift af almen praksis for at sikre regionens fremtidige lægedækning. Og også på personalefronten […]