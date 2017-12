Leif Panduro Jensen tiltræder 1. marts 2018 som koncerndirektør i Region Sjælland. Det skriver regionens på sin hjemmeside.

Han får et særligt ansvar for de sundhedsrettede opgaver og for at fortsætte arbejdet med at skabe et mere moderne og patientorienteret sundhedsvæsen.

»Vi får en erfaren topleder med mange stærke sider og et skarpt øje for udviklingen af det danske sundhedsvæsen og brug af den nyeste teknologi. Med Leif Panduro Jensen får vi en koncerndirektør, som er parat til at gå foran og tænke nyt og innovativt for at skabe de bedste rammer for patienter og medarbejdere,« siger adm. direktør Per Bennetsen, Region Sjælland, i en kommentar på hjemmesiden.

Leif Panduro Jensen kommer fra stillingen som centerdirektør for Finsencentret på Rigshospitalet og er uddannet speciallæge i karkirurgi. Den nye koncerndirektør glæder sig til at være med til at udvikle regionens sygehuse sammen med medarbejdere, ledere og politikerne i Regionsrådet, siger han.

»Hver patient er unik og skal behandles som det. Vi skal højne befolkningens sundhedstilstand, og vi skal både udbygge tilbuddene for de mange patienter på alle sygehuse og opbygge de specialiserede tilbud til patienterne på Sjællands Universitetshospital,« siger han på hjemmesiden.