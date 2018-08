Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Længere levetid, behandling af flere borgere og komplicerede sygdomme gør, at Region Sjællands økonomi er anstrengt. Regionen har et underskud i budgettet for næste år på 157 mio. kr., dertil kommer et underskud i indeværende år på ca. 150 mio. kr. Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland, kalder situationen for alvorlig. Han fortæller, at […]