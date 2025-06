Sundhedsudvalget i regionsrådet i Region Hovedstaden behandler i morgen tirsdag et forslag om at iværksætte en samlet regional strategi for allergiområdet. Forslaget ventes godkendt af et flertal i udvalget, og vil i givet fald indebære, at fem indsatsområder kan sættes i gang. Der vil desuden blive afsat midler til at finansiere efteruddannelse i allergologi til speciallæger fra regionen. Konkret betyder forslaget, at Allergicentret på Gentofte Hospital i 2026 får tilført 1,5 mio. kr. til at igangsætte et fagområdeuddannelsesforløb i allergologi...