Der har været mange problemer med Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden. Et af dem gik på, at der var væsentlige problemer med at registrere behandlingerne i IT-systemet. Hospitalerne i Region Hovedstaden stod derfor til at mangle 430 mio. kr. i finansiering fra staten i efteråret 2017, grundet de manglende registreringer. Det tal er nu skåret ned […]