Region Hovedstaden har indgået forlig med arkitektfirmaet C.F. Møller og deres underleverandører, hvor regionen skal betale 14 mio. kr. i erstatning i sagen om udbuddet af Bispebjerg Hospitals nye akuthus, hvor regionen er blevet kritiseret for manglende ligebehandling ved udbuddet af, hvem der skulle bygge det nye akuthus på Bispebjerg Hospital.

Det skriver Region Hovedstaden på sin hjemmeside.

Formand for byggeprojektets politiske følgegruppe og regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (S) beklager forløbet i udbudsprocessen.

»Vi vil være en professionel bygherre og samarbejdspartner for de virksomheder, der byder ind på vores opgaver. Klagenævnet for Udbuds kendelse viser, at det var vi ikke i det her tilfælde, og det vil jeg gerne beklage. Vi har helt sikkert lært af den her sag og skærpet arbejdsgangene på administrativt niveau, så vi sikrer os, at den her slags ikke sker igen,« udtaler han.

Klagenævnet for Udbud kritiserede i november 2017 Region Hovedstaden for manglende ligebehandling og gennemsigtighed ved udbuddet af, hvem der skulle bygge det nye akuthus på Bispebjerg Hospital. Arkitektfirmaet C.F. Møller og COWI bød på opgaven, men udbuddet blev vundet af KHR Arkitekter.

Senere viste det sig, at en af KHR Arkitekters underleverandører var ejet af en af regionens rådgivere på projektet, hvilket gav anledning til påtale fra klagenævnet om, at Region Hovedstaden havde handlet i strid med reglerne ved at forskelsbehandle.

Regionen har også indgået forlig med COWI og deres konsortiepartnere på i alt 2,5 mio. kr.

