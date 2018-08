Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Flere af Region Hovedstadens hospitaler trænger til en omfattende renovering. Derfor har har samtlige partier i regionsrådet besluttet, at afsætte syv mia. kr. over de næste ti år til både at renovere og modernisere hospitalerne med et særligt øje på grønne og bæredygtige løsninger. Det fremgår af en pressemeddelelse fra regionen. Initiativet er taget på […]