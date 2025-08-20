Fremover skal mennesker med psykiske sygdomme i højere grad opleve en mere sammenhængende behandling. Sådan lyder ambitionen fra regionsrådet i Region Sjælland, der har besluttet at samle Psykiatrien og NSR Sygehuse under én fælles ledelse med hovedsæde i Slagelse: »Med beslutningen tager vi et vigtigt skridt for patienterne. Når vi samler psykiatri og somatik under én fælles ledelse, får vi mulighed for at skabe langt mere sammenhængende behandling. Samtidig vil sundhedstilbuddene fortsat være dér, hvor patienterne er. Borgerne skal opleve...