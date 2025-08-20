Nyheder
Den nye sygehusledelse for fusionen. Fra venstre: vicedirektør Henrik Stig Jørgensen, vicedirektør Dorthe Juul, sygehusdirektør Kresten Dørup, vicedirektør Anne Grethe Larsen og vicedirektør Jens Drachmann Bukh.Foto: Region Sjælland

Psykiatrien og NSR Sygehuse fusionerer Fra 1. januar 2026 skal Psykiatrien samles med Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse organisatorisk samt ledelsesmæssigt. Kresten Dørup udnævnes som sygehusdirektør for den nye fusion.

Mads Nielsen

Mads Nielsen

Fremover skal mennesker med psykiske sygdomme i højere grad opleve en mere sammenhængende behandling. Sådan lyder ambitionen fra regionsrådet i Region Sjælland, der har besluttet at samle Psykiatrien og NSR Sygehuse under én fælles ledelse med hovedsæde i Slagelse: »Med beslutningen tager vi et vigtigt skridt for patienterne. Når vi samler psykiatri og somatik under én fælles ledelse, får vi mulighed for at skabe langt mere sammenhængende behandling. Samtidig vil sundhedstilbuddene fortsat være dér, hvor patienterne er. Borgerne skal opleve...

