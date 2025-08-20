Nyheder Den nye sygehusledelse for fusionen. Fra venstre: vicedirektør Henrik Stig Jørgensen, vicedirektør Dorthe Juul, sygehusdirektør Kresten Dørup, vicedirektør Anne Grethe Larsen og vicedirektør Jens Drachmann Bukh.Foto: Region Sjælland Psykiatrien og NSR Sygehuse fusionerer Fra 1. januar 2026 skal Psykiatrien samles med Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse organisatorisk samt ledelsesmæssigt. Kresten Dørup udnævnes som sygehusdirektør for den nye fusion. Mads Nielsen 20/08/2025 Mads NielsenClose:KontaktE-mail: mads.nielsen@bonnierhealthcare.dkBiografiFlere artikler af Mads Nielsen Fremover skal mennesker med psykiske sygdomme i højere grad opleve en mere sammenhængende behandling. Sådan lyder ambitionen fra regionsrådet i Region Sjælland, der har besluttet at samle Psykiatrien og NSR Sygehuse under én fælles ledelse med hovedsæde i Slagelse: »Med beslutningen tager vi et vigtigt skridt for patienterne. Når vi samler psykiatri og somatik under én fælles ledelse, får vi mulighed for at skabe langt mere sammenhængende behandling. Samtidig vil sundhedstilbuddene fortsat være dér, hvor patienterne er. Borgerne skal opleve... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os