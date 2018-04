Udsigten til at skulle overtage misbrugsbehandlingen af psykiatriske patienter fra kommunerne bekymrer ledende overlæge i Psykiatri Øst, da han er bange for, at kommunernes store engagement på området vil forsvinde.

Psykiatri-overlæge er bekymret for at overtage kommunernes misbrugsbehandling

Regeringens udspil om at lægge ansvaret for misbrugsbehandlingen af psykiatriske patienter over til regionerne bekymrer en af de mange aktører, der i sidste ende kommer til at sidde med ansvaret. Ledende overlæge ved Psykiatri Øst i Region Sjælland Michael Bech-Hansen mener, at der er en risiko for, at man ved at fjerne det formelle misbrugsansvar fra kommunerne risikerer at tage gnisten ud af deres engagement.

»Jeg kan være nervøs for, om der er det samme engagement fra kommunernes side, hvis de ikke længere har ansvaret for patientens misbrugsbehandling,« siger Michael Bech-Hansen og fortsætter:

»Som patient i dag er man jo ikke indlagt i ret mange dage, så man lever størstedelen af sin behandlingstid ambulant. Og jeg synes altså, at der er betydelige fordele ved, at kommunerne har ansvaret for den gruppe, når de alligevel vandrer derud, efter at de har været inde ved os.«

Regeringens udspil »Sundhed, hvor du er«, der bestod af otte initiativer, lægger op til, at regionerne skal overtage misbrugsbehandlingen af psykiatriske patienter fra kommunerne. Initiativet bliver præciseret i planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som forventes at blive præsenteret inden sommerferien.

Men kommunerne er allerede nu begyndt at protestere over udsigten til at miste misbrugsområdet. Sundhedschef i Vordingborg Kommune Dorrit Guttman sagde i forrige uge til Dagens Medicin, at »det vil være en katastrofe, hvis misbrugsbehandling overtages af regionerne.«

»Der er en grund til, at Jeppe drikker«

Overlæge Michael Bech-Hansen mener, at misbrugsbehandlingen meget sjældent står alene. I langt de fleste tilfælde er behandlingen forbundet med en social indsats. En opgave som kommunerne allerede i dag er godt rustet til.

»Misbrugsbehandling er en kompleks opgave, for den lykkes ikke uden, at der også er en socialbehandling. Der er jo som bekendt en grund til, at Jeppe drikker, og selv for dem med en psykisk lidelse er det altså ikke kun på grund af den lidelse, at de eksempelvis drikker for meget. Der kan være andre skævheder, som man skal rette op på i en socialbehandling, og der har kommunerne jo allerede en del strenge at spille på,« siger Michael Bech-Hansen og uddyber:

»Løsningen på et misbrugsproblem er ofte en social- eller ligefrem en eksistentiel tilgang til mennesket og ikke så meget en lægefaglig eller psykiatrisk synsvinkel på det. Og skal man løse en misbrugers problemer, så skal man ofte have fat i rigtig mange dele af borgerens liv samtidig; bolig, job, beskæftigelse, forsørgelse og den slags. Det er i forvejen kommunernes hovedopgave, og derfor forstår jeg ikke, hvorfor den skal tages fra dem.«

Dagens Medicin (DM): I hvor høj grad føler du, at regionerne kan lave et tilsvarende og forhåbentlig også bedre resultat for borgerne, hvis de også får ansvaret for misbrugsbehandlingen af psykiatriske patienter?

»Det vil jeg gerne stille mig noget tvivlende overfor.«

DM: Hvorfor?

»Fordi regionerne i høj grad skal koordinere med kommunerne omkring de forskellige faktorer i behandlingen. Og meget af misbrugsbehandlingen foregår ude i nærområderne, så regionerne vil fortsat være afhængige af kommunerne. Og som sagt så er jeg nervøs for reaktionen fra kommunerne, hvis de får frataget deres ansvar,« siger Michael Bech-Hansen.