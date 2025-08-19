Professor og overlæge: Der er et rationale for at rykke CAR-T-behandling længere frem ved lymfomer og myelomatose

Der sker store fremskridt inden for udvikling af CAR-T-celleterapier til ikke bare patienter med hæmatologisk kræft, men også med mere almindelige kræftsygdomme og sågar autoimmune sygdomme. Ifølge overlæge og klinisk professor Thomas Stauffer Larsen halter Danmark bagefter på nogle områder med CAR-T, og der er også rationale for at undersøge, om behandlingen skal rykkes frem i rækkefølgen for visse grupper af patienter.