Kræft
Når Thomas Stauffer Larsen kigger ind i fremtiden, ser han, at CAR-T vil blive tilgængeligt for flere patienter med hæmatologiske sygdomme, fordi infrastrukturen kommer til at støtte op om det.Foto: Syddansk Universitet

Professor og overlæge: Der er et rationale for at rykke CAR-T-behandling længere frem ved lymfomer og myelomatose Der sker store fremskridt inden for udvikling af CAR-T-celleterapier til ikke bare patienter med hæmatologisk kræft, men også med mere almindelige kræftsygdomme og sågar autoimmune sygdomme. Ifølge overlæge og klinisk professor Thomas Stauffer Larsen halter Danmark bagefter på nogle områder med CAR-T, og der er også rationale for at undersøge, om behandlingen skal rykkes frem i rækkefølgen for visse grupper af patienter.

Kristian Sjøgren

Kristian Sjøgren

Det er faktisk kun otte år siden, at den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA godkendte den første CAR-T-celleterapi til behandling af patienter med lymfomer. Året efter gjorde det europæiske lægemiddelagentur EMA det samme, og efter nogle års tøven kom Danmark i 2023 med på vognen. I dag vælter de store medicinske kongresser inden for hæmatologien i data fra det ene kliniske behandlingsstudie efter det andet, hvor patienter med forskellige former for særligt lymfekræft, men også knoglemarvskræft, har opnået imponerende responser og meget...

