DEBAT: Regionerne bør udbyde driften af nye sundhedscentre til private aktører. Det handler ikke om at privatisere sundhedsvæsenet, men om at bruge alle samfundets kræfter til at sikre bedre og mere lige adgang til sundhed, skriver formand for Sundhed Danmark.

Forestil dig, at du som borger på Lolland kan få adgang til både praktiserende læge, fysioterapeut, diætist og speciallæger – alt sammen ét samlet sted og tæt på dit hjem. Det er ikke en fjern drøm. Det er en realistisk mulighed, hvis vi tør tænke nyt og inddrage private sundhedsaktører i opbygningen af fremtidens sundhedstilbud.

I dag er der desværre stor geografisk ulighed i sundhed. Borgerne i yderområder har i gennemsnit dårligere helbred og sværere ved at få adgang til sundhedsydelser end borgere i de større byer. Det er ikke rimeligt – og det er ikke holdbart.

Derfor foreslår vi i Sundhed Danmark, at regionerne udbyder driften af nye sundhedscentre til private aktører. Det handler ikke om at privatisere sundhedsvæsenet – det handler om at bruge alle samfundets kræfter til at sikre bedre og mere lige adgang til sundhed.

Private sundhedshuse kan tilbyde en samlet løsning, hvor borgerne får adgang til en bred vifte af sundhedsydelser – både fysisk og digitalt. Det betyder, at man som patient ikke skal vente unødigt eller sendes rundt i systemet. I stedet får man et sammenhængende forløb, hvor man hurtigt kan få den hjælp, man har brug for hos den samme aktør.

Samtidig kan sundhedshusene være base for hjemmebehandling, hvor sygeplejersker kører ud og kobler borgerne op med specialister via digitale løsninger. Det er både nært, effektivt og trygt – og det er en oplagt løsning i yderområderne, hvor afstanden til hospitaler ofte er stor.

Men det kræver politisk mod. Vi skal turde udlicitere opgaven og sikre, at de private aktører får stabile rammer at arbejde under.

Sundhedsreformen giver os muligheden. Nu handler det om at gribe den. Hvis vi vil mindske uligheden i sundhed og sikre bedre tilbud til borgerne på Lolland, så skal vi tænke nyt, og vi skal turde samarbejde med dem, der kan levere løsningerne.

I Sundhed Danmark tror vi på, at det vigtigste er, at borgerne får den bedst mulige behandling – ikke hvem der leverer den. Derfor kæmper vi for, at vi åbner døren for private sundhedshuse. Det er sund fornuft.