Johan Ludvig Reventlow vil have Styrelsen for Patientsikkerhed til at svare på, om læger kan fritages for ansvaret ved fejlbehandlinger, som skyldes mangelfuld tolkning.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Johan Ludvig Reventlow er en af flere læger, der bekymrer sig over det nye tolkegebyr. I et brev til Styrelsen for Patientsikkerhed og Folketingets Ombudsmand stiller han spørgsmål til problematikker, der er forbundet med tolkegebyret. »Det er underligt, at man kan opkræve gebyr fra folk for noget, de forventede, var gratis, og som tidligere havde […]