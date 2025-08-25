Navne Christina Svanholm mindsker blandt andet ulighed i sundhed gennem konceptet Nær-Kontakt-Samarbejde. Et koncept hun har styrket lægedækningen med i Nysted, som hun også har taget i brug i lægehuset i Sakskøbing.Foto: Ingrid Riis Praktiserende læge er finalist til Landdistriktsprisen Christina Svanholm har i flere år kæmpet for lægedækningen på Lolland, og den indsats fører nu til, at hun er blandt tre finalister til Landdistriktsprisen 2025. Jonathan Holdgaard Elsborg 25/08/2025 Jonathan Holdgaard ElsborgClose:KontaktE-mail: jonathan.elsborg@bonnierhealthcare.dkBiografiFlere artikler af Jonathan Holdgaard Elsborg »Christina Svanholm repræsenterer en ny model for sundhedsfaglig ledelse i yderområder, hvor faglighed og lokalt engagement går hånd i hånd.« Sådan lyder det i beskrivelsen af praktiserende læge Christina Svanholm, der er finalist til Landdistriktsprisen 2025. Det skriver By-, Land- og Kirkeministeriet i en pressemeddelelse. Landdistriktsprisen gives til dem, der har medvirket til at styrke lokalsamfundet gennem nye initiativer og kan være en inspiration for andre lokalsamfund rundt om i landet. Siden 2017 har Christina Svanholm åbnet to lægeklinikker på... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os