Navne
Christina Svanholm mindsker blandt andet ulighed i sundhed gennem konceptet Nær-Kontakt-Samarbejde. Et koncept hun har styrket lægedækningen med i Nysted, som hun også har taget i brug i lægehuset i Sakskøbing.Foto: Ingrid Riis

Praktiserende læge er finalist til Landdistriktsprisen Christina Svanholm har i flere år kæmpet for lægedækningen på Lolland, og den indsats fører nu til, at hun er blandt tre finalister til Landdistriktsprisen 2025.

Jonathan Holdgaard Elsborg

Biografi

Flere artikler af Jonathan Holdgaard Elsborg

»Christina Svanholm repræsenterer en ny model for sundhedsfaglig ledelse i yderområder, hvor faglighed og lokalt engagement går hånd i hånd.« Sådan lyder det i beskrivelsen af praktiserende læge Christina Svanholm, der er finalist til Landdistriktsprisen 2025. Det skriver By-, Land- og Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.  Landdistriktsprisen gives til dem, der har medvirket til at styrke lokalsamfundet gennem nye initiativer og kan være en inspiration for andre lokalsamfund rundt om i landet. Siden 2017 har Christina Svanholm åbnet to lægeklinikker på...

