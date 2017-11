Blev politikerne vildledt af embedsmændene?

Åbent brev til regionsrådsformand Bent Hansen: Har du nogensinde overvejet, om det var en klog disposition at nedlægge fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital?

Kære Bent Hansen, Det må være med vemod at skulle sige farvel til posten som regionsrådsformand inden så længe efter så mange år på posten. Når man går af, skal der vel gøres et regnskab. Jeg tænker på, om du nogensinde har overvejet, om det var en klog disposition at nedlægge Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital. […]