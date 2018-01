Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Politiet har besluttet ikke at rejse tiltale i sagen om meningitisdødsfald på Rigshospitalet. Det oplyser Rigshospitalets direktør, Per Christiansen,‏ på Twitter. »Politiet har besluttet ikke at rejse tiltale mod ansatte på Rigshospitalet for manglende anmeldelse af meningitisdødsfald,« skriver han. Styrelsen for Patientsikkerhed havde ellers foretaget en politianmeldelse i sagen, der drejer sig om en ung mand, […]