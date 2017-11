PLO har foretræde for Sundhedsudvalg: Skal fortælle om lovindgrebs konsekvenser

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg i morgen eftermiddag, tirsdag. Det giver de praktiserende læger mulighed for at forklare, hvad en forlængelse af økonomiloftet over almen praksis vil betyde, lyder det fra formand for PLO, Christian Freitag. »Vi vil fortælle, hvordan vi ser på det lovforslag, der nu er blevet førstebehandlet. […]