»Tvang løser intet. Heller ikke lægemanglen«.

Sådan lyder det fra alle de lokale PLO-formænd om et forslag fra Socialdemokratiets sundhedsudspil, der går på at tvinge unge nyuddannede læger ud i almen praksis. Lægerne skal arbejde i almen praksis i et halvt år, efter de har færdiggjort deres KBU. Tjenestepligten skal være tidsbegrænset for at afhjælpe den nuværende lægemangel.

Ulrik Hesislev, der er formand for PLO Sjælland, kalder forslaget »et halvhjertet forsøg«, der er »uigennemtænkt«. Han mener ikke, at forslaget vil kunne afhjælpe Region Sjælland, der har stor mangel på praktiserende læger.

»Det kan kun blive usympatisk, hvis yngre læger skal tvinges ud i almen praksis for at komme lægemanglen til livs. Vi løser simpelthen ikke det nuværende problem ved at tvinge unge til at påtage sig en arbejdsopgave, som de måske ikke har lyst til. Det er en helt fjollet tankegang, som ikke vil løse problemet,« siger han.

Stik mod princippet om lighed

Ulrik Hesislev mener, at forslaget vil betyde en kvalitetsnedgang, da patienter vil få en uerfaren lægestuderende.

Flere af formændene mener, at de unge læger vil kunne gøre gavn hos de pressede praktiserende læger i ydreområderne, men de peger på, at arbejdsbyrden i realiteten vil blive større, da de praktiserende læger vil skulle lære dem op og supervisere dem.

»Det vil helt klart betyde en kvalitetsnedgang for patienterne og i vores arbejde. Vi skal ikke gå på kompromis med kvaliteten, og det kan vi være nødt til, hvis vi skal tilbyde patienterne en uerfaren læge, der er tvunget ud i en praksis, og som vi skal stå for at lære op. Det går stik imod princippet om lighed i sundhedssystemet,« siger Ulrik Hesislev.

Formanden for PLO-Syddanmark Jørgen Skadborg påpeger også, at der med KBU’en ofte er et halvt år i almen praksis. Derfor er der ingen grund til at indføre tvang om endnu et halvt år.

Mere attraktive vilkår

De regionale PLO-formænd mener, at der skal andre løsninger på bordet, som ikke indeholder tvang. De peger på, at det skal gøres mere attraktivt at arbejde i en almen praksis.

»Der skal især bedre forhold til yderområderne, så der er et større incitament til at bosætte sig der og købe en praksis. Det kunne f.eks. være at sikre, at arbejdspresset ikke bliver for stort ved at aktivere kommunerne mere, eller ved at sørge for, at de har en bolig eller deres ægtefælle får et job, når de flytter til et yderområde,« siger formand for PLO-Midtjylland Lise Høyer.

Ulrik Hesislev mener også, at det skal gøres mere attraktivt, men peger på, at der i overenskomstforhandlingerne skal forhandles om bedre arbejdsvilkår og flere arbejdsgoder.

»Der har været rigtig meget snak om, at det skal gøres mere attraktivt at være praktiserende læge, men der har manglet handling bag ordene, når der har skullet forhandles aftaler på plads med f.eks. regionerne. Der er etableret enkelte lokale løsninger, som er rigtig gode tiltag, men som ikke har vendt udviklingen, og derfor ikke løser det generelle problem,« siger Ulrik Hesislev og understreger, at der skal investeres flere ressourcer, hvis politikerne virkelig vil lægemanglen til livs.

Tiltræk de allerede specialuddannede

Formand for PLO-Hovedstaden Karen Zimmer foreslår i stedet, at man giver de allerede uddannede speciallæger i almen medicin, som arbejder på hospitalerne, mulighed for frivilligt at vælge at tage orlov og arbejde et halvt år i en almen praksis.

»Tvang giver ingen kvalitet for hverken os, de unge læger eller patienterne. Det vil i stedet give mere mening at kigge på andre løsningsforslag f.eks. at se nærmere på de læger med speciale i almen medicin, som ikke arbejder i en almen praksis, men som er ansatte på hospitalerne. Hvis man kunne ‘lokke’ dem ud i almen praksis på en kortere orlov, så vil det måske kunne afhjælpe en lille del af lægemanglen,« siger Karin Zimmer.

Hun har ikke et detaljeret forslag til, hvordan det skal fungere i praksis, og hun erkender, at der er tale om et mindre antal af læger, men hun understreger, at der er brug for andre kreative forslag for at løse lægemanglen.

»Der vil selvfølgelig skulle flere positive incitamenter til, at det vil kunne fungere, men hvis man kunne gøre det attraktivt både i forhold til arbejdsvilkårene og økonomisk for de hospitalsansatte speciallæger i almen medicin, så vil det kunne afhjælpe lægemanglen for en tid, hvilket er bedre end tvang,« siger hun.

Flere uddannelsespladser

I Socialdemokratiets sundhedsudspil er der også et forslag om at uddannes 100 flere praktiserende læger, end der bliver nu. Det glæder formanden for PLO-Nordjylland Annemette Knudsen Alstrup, der dog mener, at det også handler om fordelingen af pladserne.

»Hvis det skal lykkes at fordele de praktiserende læger ud over hele landet, så de ikke kun er centreret inde i universitetsbyerne, så skal det gøres mere attraktivt at få en uddannelsesstilling uden for universitetsbyerne. Samtidig skal det også gøres vanskeligere at få en stilling inde i universitetsbyerne. Det vil kunne afhjælpe en del af problemet at sørge for, at udbud og efterspørgsel er i balance,« siger hun.