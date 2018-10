Stine B. Winther glæder sig til at deltage at deltage i ESMO for første gang siden København. Og denne gang bliver det anderledes.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

For anden gang nogensinde og for første gang, siden ESMO blev holdt i København i 2016, deltager ph.d.-studerende Stine B. Winther i årets ESMO-kongres. »Jeg glæder mig, for det er altid spændende at komme ned på så stor kongres og blive inspireret på alle fronter,« siger Stine B. Winther, der laver ph.d. ved Syddansk Universitet […]