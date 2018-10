Sygehus Lillebælt kom i forbindelse med lukning ved et uheld til at sælge et arkivskab fyldt med patientjournaler.

Ved lukningen af Give Sygehus er flere møbler blevet bortauktioneret. Et bortauktioneret arkivskab har vist sig at indeholde patientjournaler, hvilket har bragt ledelsen i en skandale. Direktør for Sygehus Lillebælt Dorthe Crüger »er frygteligt ked af det og flov over, at det har kunne ske.« Det skriver Jyllands-Posten i dag. Sygehusledelsen er først blevet gjort […]