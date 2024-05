Patienter med myelomatose kan godt behandles lidt længere med zoledronsyre

I dag er grænsen for behandling af patienter med myelomatose med zoledronsyre to år, fordi langvarig behandling over flere år er associeret til øget risiko for kæbenekrose. Dansk studie viser dog, at man godt kan behandle med zoledronsyre i op til fire år, uden at det øger risikoen for kæbenekrose.