Overlæge ser frem til vigtige danske præsentationer

Overlæge på Rigshospitalets hjertecenter, tidligere formand for Dansk Cardiologisk Selskab Lene Holmvang, ser på årets ESC-kongres frem til præsentationerne af to væsentlige danske studier, som begge har været ledet af kolleger på hjertecentret: VERDICT-studiet, som har undersøgt betydningen af tidlig eller afventende undersøgelse og behandling af patienter med ikke-akutte blodpropper i hjertet, samt POET-studiet, hvor forskerne har undersøgt muligheden for at ændre den måde, som patienter med hjertebetændelse behandles med antibiotika.

»Som interventionel kardiolog på Rigshospitalets hjertecenter har jeg selv været med til at behandle mange af de patienter, som er indgået i VERDICT, så derfor ser jeg naturligvis frem til at blive præsenteret for resultaterne,« siger Lene Holmvang, der også vil følge præsentationen af det såkaldte ‘Global Leaders Study’, som har undersøgt risikoen for ny blodprop eller blødning i en gruppe af patienter, hvor behandling med hjertemagnyl fjernes tidligt efter deres ballonudvidelse.

»Det er et studie, jeg selv har været investigator for, som inkluderer 50 patienter fra Rigshospitalet. Resultaterne vil kunne ændre guidelines for medicinsk behandling efter PCI,« siger Lene Holmvang.

På årets ESC-kongres skal Lene Holmvang lede en session om antikoagulationsbehandling af patienter med akutte blodpropper, og en session om brug af PCI-guidet af intrakoronar imaging og FFR (fractional flow reserve), samt holde oplæg om strategier for koronar intervention.

Kongressen bruges også til netværksmøder, bl.a. i ‘Womens Committee’ i EAPCI – den interventionelle del af kardiologien.

»Vi arbejder for at få flere kvindelige læger til at vælge en karriere inden for den interventionelle kardiologi. Der sker heldigvis fremskridt på dette område, men i de nordeuropæiske lande udgør kvinder fortsat ikke mere end ca. 10 pct. af de interventionelle kardiologer – i de sydeuropæiske lande er det langt færre,« siger Lene Holmvang.