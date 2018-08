Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Skal kommunerne løfte noget mere, så er der nogle kommuner, der er for små,« Kjeld Møller Pedersen 2004: Professor, Syddansk Universitet 2018: Professor, Syddansk Universitet Mange kommuner er alt for små til at løse tunge sundhedsopgaver, mener professor Kjeld Møller Pedersen, der stod i spidsen for strukturreformens såkaldte Kjeld Møller-udvalg. »Kommuner med 30.000 indbyggere kan […]