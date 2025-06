Behandling med oral semaglutid reducerer risikoen for hjertekar-events hos personer med type 2-diabetes. Det er konklusionen i SOUL-studiet, der netop er præsenteret data fra på den årlige kongres for American Diabetes Association (ADA). SOUL-studiet viser, at behandlingen med oral semaglutid reducerede risikoen for et hjertekar-udfald med 14 pct. Resultatet peger som sådan på, at også oral semaglutid har en hjertekar-beskyttende effekt, som det også er set med behandlingen, når den gives som ugentlig injektion. »Ved at fjerne behovet for injektioner...