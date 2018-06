Mange patienter med fremskreden nyrekræft kan undlade at få bortopereret den ramte nyre, uden at de kompromitterer deres chancer for at overleve sygdommen.

Et randomiseret fase 3-studie viser, at mange mennesker med fremskreden nyrekræft kan undlade at få bortopereret den ramte nyre, uden at de kompromitterer deres chancer for at overleve sygdommen. Studiet viser således, at den gennemsnitlige overlevelse blandt forsøgspersoner, der kun blev behandlet med sunitinib, var 18,4 måneder sammenlignet med 13,9 måneder for forsøgspersoner, der først […]